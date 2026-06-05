Команда Володимира Шарана на власному полі не переконала в тому, що гідна й надалі грати в УПЛ.
Олександрія — Лівий Берег, фото ФК Олександрія
05 червня 2026, 17:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Лівий Берег 1:1
Голи: Ндіага, 21 — В. Волошин, 52
Олександрія: Макаренко — Шулянський (Боль, 68), Кампуш, Беїратче, Огарков (Власюк, 74) — Мишньов (Черниш, 64), Ващенко, Булеца — Ндіага, Кастільйо (Жонатан, 64), Цара (Родрігеш, 88).
Лівий Берег: Жмурко — Соколов, Самар, Коваленко, Сіднней — Банада, Косовський — В. Волошин, Андрадіна (Воробчак, 46), Шастал — Венделл (Н. Волошин, 46).
Попередження: Беїратче, Ващенко, Ндіага — Сіднней, Соколов