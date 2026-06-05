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Олександрія — Лівий Берег 1:1
Голи: Ндіага, 21 — В. Волошин, 52

Олександрія: Макаренко — Шулянський (Боль, 68), Кампуш, Беїратче, Огарков (Власюк, 74) — Мишньов (Черниш, 64), Ващенко, Булеца — Ндіага, Кастільйо (Жонатан, 64), Цара (Родрігеш, 88).

Лівий Берег: Жмурко — Соколов, Самар, Коваленко, Сіднней — Банада, Косовський — В. Волошин, Андрадіна (Воробчак, 46), Шастал — Венделл (Н. Волошин, 46).

Попередження: Беїратче, Ващенко, Ндіага — Сіднней, Соколов