Шахтар досяг домовленості з Атлетіко Паранаенсе щодо трансферу бразильського вінгера Бруніньйо. Про це офіційно повідомляє пресслужба донецького клубу.

З 17-річним футболістом підписано контракт терміном на три роки. Офіційно гравець приєднається до Шахтаря після досягнення повноліття у серпні 2026 року.

Бруніньйо, повне ім’я якого Бруно Брага Рамос, є вихованцем академії Атлетіко Паранаенсе, де виступав за юнацькі та молодіжні команди з 2021 року. У січні 2026-го він дебютував за основний склад клубу, провівши загалом 16 матчів і відзначившись 4 забитими м’ячами.

Також наприкінці березня 2026 року гравець дебютував за молодіжну збірну Бразилії U-20, у першому ж матчі записавши до активу два голи та одну результативну передачу.

У Шахтарі розраховують, що молодий бразилець стане перспективним підсиленням атакувальної лінії команди у найближчому майбутньому.