Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 25 липня, розпочавшись о 19:00.

Сьогодні, 25 липня, донецький Шахтар проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником команди Арди Турана буде саудівський клуб Аль-Ула. Матч розпочнеться о 19:00.

Онлайн трансляція матчу Шахтар – Аль-Ула:

За підсумками минулого сезону Шахтар став чемпіоном УПЛ, тоді як Аль-Ула фінішував четвертим у другому дивізіоні чемпіонату Саудівської Аравії, після чого поступився у фіналі плейоф Аль-Дірії (1:2).