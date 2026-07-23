Україна

Друга перемога підопічних Арди Турана на зборах у Словенії.

Шахтар у третьому товариському матчі літніх зборів-2026 впорався з Горицею в словенському Домжале.

Ближче до завершення першого тайму Педріньйо відкрив лік голам у протистоянні. На початку другої половини спарингу бразилець асистував своєму співвітчизникові Аліссону, який подвоїв перевагу "гірників", встановивши на табло підсумковий рахунок.

У суботу, 25 липня, підопічні Арди Турана в словенському Брдо зустрінуться з Аль-Улою (Саудівська Аравія), тоді як у неділю, 26-го, у турецькій Бурсі їм протистоятиме місцевий Бурсаспор.

Шахтар — Гориця 2:0

Голи: Педріньйо, 40, Аліссон, 52

Шахтар (1-й тайм): Твардовський, Караваєв, Бондар, Матвієнко, П. Енріке, Назарина, М. Гомес, Аліссон, Педріньйо, Проспер, К. Еліас

Шахтар (2-й тайм): Твардовський, В. Тобіас, Грам, Матвієнко, П. Енріке, Бондаренко, Педріньйо, М. Гомес, Аліссон, Проспер, Траоре