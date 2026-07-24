Україна

Ще кілька трансферів від клубів УПЛ.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Джиммі Мпанзу.

Угода із 24-річним португальцем розрахована на два роки з опцією продовження ще на один сезон. Він став четвертим літнім новачком криворізького клубу. Він виступатиме під третім номером.

Минулого сезону Мпанзу виступав за нідерландський Вурден, де відіграв 29 матчів, забив два м'ячі та віддав два асисти.

Львівські Карпати посилили свій склад півзахисником Фелліпе Вієйрою Кардозу.

Угода із 21-річним бразильцем розрахована на чотири роки з опцією продовження ще на один сезон.

З січня цього року Кардозу виступав за латвійську Лієпаю, де відіграв 23 матчі, забив сім голів та віддав дві гольові передачі.

Насамкінець Верес оголосив про підписання контракту з вінгером Лукою Хохашвілі.

Угода з 18-річним грузином розрахована на чотири роки.

На юнацькому рівні Лука виступав за молодіжні команди Динамо Тбілісі та Локомотиви.

Раніше повідомлялося, що Пономаренко продовжив контракт із Динамо Київ.