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Андреа Мальдера підтримав свого колегу після призначення на пост коуча молодіжки.

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував призначення Дмитра Михайленка на посаду коуча молодіжної національної команди "синьо-жовтих".

"Ще одна важлива та чудова новина для українського футболу цього тижня. Дмитра Михайленка призначено головним тренером молодіжної збірної України U-21.

Своєю фантастичною роботою з командою U-19 він довів, що повністю заслуговує на цей новий виклик. Щиро бажаю йому всіляких успіхів! Радий створювати єдину систему і працювати разом на благо майбутнього українського футболу", — написав Мальдера у своєму Instagram.

На своєму новому місці Михайленко замінив Унаї Мельгосу. До цього він тренував команду U-19, з якою дійшов до півфіналу Євро-2026.

Наразі Україна U-21 бере участь у відборі Євро-2027, де посідає третє місце у групі. Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Туреччини – 26 вересня.