Матчі туру розділені на три дні.
Динамо Київ - Верес, ФК Динамо Київ
24 липня 2026, 12:43
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів другого туру УПЛ.
Другий тур розпочнеться у суботу, 8 серпня, матчем між Чорноморцем та Колосом.
Київське Динамо зіграє свій матч у неділю, 9 серпня, коли у гостях зустрінеться з Вересом. Трохи раніше свій матч проведе донецький Шахтар, який у гостях зіграє проти Епіцентра.
Тур закриє матч між Карпатами та ЛНЗ — гра відбудеться у понеділок, 10 серпня.
УПЛ. 2 тур
8 серпня (субота)
Чорноморець — Колос 13:00
Лівий Берег — Кудрівка 15:30
Буковина — Оболонь 18:00
9 серпня (неділя)
Зоря — Кривбас 13:00
Епіцентр — Шахтар 15:30
Верес — Динамо 18:00
10 серпня (понеділок)
Полісся — Харків 15:30
Карпати — ЛНЗ 18:00
Раніше повідомлялося, що УПЛ перенесла матч першого туру Динамо — Лівий Берег на грудень.