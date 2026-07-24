Україна

Матчі туру розділені на три дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів другого туру УПЛ.

Другий тур розпочнеться у суботу, 8 серпня, матчем між Чорноморцем та Колосом.

Київське Динамо зіграє свій матч у неділю, 9 серпня, коли у гостях зустрінеться з Вересом. Трохи раніше свій матч проведе донецький Шахтар, який у гостях зіграє проти Епіцентра.

Тур закриє матч між Карпатами та ЛНЗ — гра відбудеться у понеділок, 10 серпня.

УПЛ. 2 тур

8 серпня (субота)

Чорноморець — Колос 13:00

Лівий Берег — Кудрівка 15:30

Буковина — Оболонь 18:00

9 серпня (неділя)

Зоря — Кривбас 13:00

Епіцентр — Шахтар 15:30

Верес — Динамо 18:00

10 серпня (понеділок)

Полісся — Харків 15:30

Карпати — ЛНЗ 18:00

Раніше повідомлялося, що УПЛ перенесла матч першого туру Динамо — Лівий Берег на грудень.