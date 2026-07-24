Україна

Історичне досягнення капітана столичного клубу відбулося під час поєдинку кваліфікації Ліги Європи проти грецького ПАОКа.

Капітан київського Динамо Віталій Буяльський досяг визначної позначки у своїй професійній кар'єрі. Перший поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького клубу ПАОК (2:3) став для півзахисника ювілейним, а саме 400-м в офіційних турнірах за першу команду киян.

Свій дебютний офіційний матч за столичний клуб Буяльський провів 21 вересня 2011 року. Тоді Динамо в гостьовому протистоянні в рамках Кубка України здобуло перемогу над Кременем із рахунком 3–2. За час виступів у складі рідного клубу півзахисник відзначився 90 забитими м'ячами у ворота суперників.

Його детальна статистика матчів виглядає так. В активі футболіста 266 поєдинків у Чемпіонаті України, 98 зустрічей у єврокубках, 30 ігор у Кубку України та 6 матчів за Суперкубок України.

Щодо рекордсменів за всю історію клубу, то абсолютним лідером за кількістю проведених матчів залишається Олександр Шовковський, на рахунку якого 636 поєдинків. На другій сходинці йде легендарний Олег Блохін із показником у 582 матчі. Трійку лідерів замикає Олег Гусєв (443 гри), за яким розташовуються Анатолій Дем'яненко (439 ігор) та Андрій Ярмоленко (431 матч).

Віталій Буяльський зі своїми 400 матчами наразі посідає восьме місце в історичному рейтингу гвардійців Динамо за весь час існування команди. Безпосередньо попереду нього знаходяться Леонід Буряк (408 матчів) та Володимир Веремєєв (401 матч). Вже незабаром капітан киян матиме всі шанси обійти їх та піднятися ще вище в цьому легендарному списку.