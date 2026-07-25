Україна

Досвідчений український вінгер став літнім новачком клубу.

Кудрівка офіційно оголосила про підписання Івана Петряка. 32-річний атакувальний півзахисник приєднався до клубу перед стартом нового сезону.



За свою професійну кар’єру Петряк провів 325 матчів, у яких забив 48 голів та віддав 56 результативних передач. Раніше він виступав за Зорю, Шахтар, Ференцварош, Фехервар, Полісся та Чорноморець.



У складі Шахтаря Петряк тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України та Суперкубок України. Також він є чемпіоном Угорщини у складі Ференцвароша. До цього Кудрівка офіційно оголосила про підписання Дмитра Семенова.