Украина: Вторая лига

Часть стадиона Авангард требует реконструкции.

Ровенский Верес, выступающий во Второй лиге Украины, в своем Telegram-канале сообщил об обрушении трибуны на стадионе Авангард.

Как сообщает пресс-служба клуба, работники в прошлую пятницу начали демонтаж части стадиона и подтрибунного помещения, которые требовали реконструкции из-за некачественного строительства во времена СССР.

Работы должны были продолжиться на этой неделе, но трибуна обвалилась сама собой. Теперь проектанты проведут дополнительные обследования проблемного участка стадиона, после чего примут дальнейшее решение касательно реконструкции.

Верес занимает третью строчку в турнирной таблице Второй лиги (Группа А), набрав в 20 турах 36 очков.

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