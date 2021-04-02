Украина: Вторая лига

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В рамках 15-го тура Второй лиги одесский Реал Фарма примет харьковский Металл.

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка:

Игра состоится второго апреля. Начало — в 15:00 по киевскому времени.

Реал Фарма занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги Б. Металл идет на первом месте.

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