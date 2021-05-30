Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 30 мая, пройдет поединок 24-го тура Второй лиги в группе А, в котором Эпицентр из Дунаевцев на своем поле примет Ужгород.

После 21 игры Ужгород набрал 47 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице, а в активе Эпицентра 47 баллов и третья строчка. У лидирующего Подолья — 51 очко после 22 игр. В матче первого круга была зафиксирована победа Ужгорода со счетом 2:0.

Следить за событиями поединка Эпицентр — Ужгород вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 30 мая, в 17:00 по киевскому времени:

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