Україна: Друга ліга

Львівський клуб закрив проєкт другої команди та відмовився від участі в плей-оф проти ФК Чернігів.

Рух-2 більше не братиме участі в професійному футболі. Львівський клуб офіційно повідомив про зняття другої команди зі змагань Другої ліги та направив відповідного листа до ПФЛ.

Рішення ухвалено керівництвом Руху, яке постановило завершити існування резервної команди. Відтак "жовто-чорні" не зіграють у матчах плей-оф за збереження місця у Другій лізі, де їхнім суперником мав стати ФК Чернігів.

"Ми завжди дотримувалися спортивного принципу, тому завчасно повідомили ПФЛ про зняття зі змагань, аби була можливість визначити нового учасника плей-оф", – зазначили в офіційній заяві клубу.

Рух подякував усім гравцям і тренерському штабу Руху-2 за роботу впродовж сезону та виконання поставлених завдань.

Нагадаємо, в останньому матчі УПЛ Лівий Берег переміг Рух.