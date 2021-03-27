ЧМ-2022. Отбор

Защитник Баварии не сыграет против Румынии и Северной Македонии.

Защитник Баварии Никлас Зюле не сможет помочь сборной Германии в оставшихся мартовских матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

У 25-летнего немца мышечные проблемы, из-за чего он покинул расположение национальной команды и вернется в Мюнхен.

Свой ближайший матч сборная Германии сыграет против Румынии завтра, 28 марта, в 21:45 по киевскому времени. Затем 31 марта команда Йоахима Лева сыграет с Северной Македонией.

В стартовом матче отборочного этапа Германия разобралась с Исландией (3:0).

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