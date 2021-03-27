ЧМ-2022. Отбор
Маркку Канерва высказался о втором матче отбора на ЧМ-2022 против Украины.
Маркку Канерва, palloliitto.fi
27 марта 2021, 18:34
Во втором поединке отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре, сборная Украины примет на своем поле Финляндию. Главный тренер финской команды Маркку Канерва провел пресс-конференцию, во время которой поделился ожиданиями от предстоящего матча.
"Мы уже успели проанализировать наш матч против Боснии и Герцеговины и теперь полностью сосредоточены на подготовке к поединку против Украины".
"Уверен, что нас ждет тяжелая встреча, ведь мы хорошо понимаем, насколько сильно сейчас действует украинская сборная. Впрочем, я не теряю надежды, что завтра моя команда покажет свой лучший футбол и заработает благоприятный для нас результат", — заявил Маркку Канерва.
Напомним, матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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