ЧМ-2022. Отбор

Известный тренер прогнозирует изменения в составе команды Андрея Шевченко.

Бывший наставник сборной Украины Миро Маркевич поделился своими мыслями накануне поединка отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, в котором команда Андрея Шевченко сыграет против Финляндии.

"Мы играем дома. Финляндию и Казахстан мы должны обыгрывать, хотя финны в последнее время прибавили серьезно.

Я думаю, у сборной Украины будет совсем другая тактика. Нужно атаковать, нужно прессинговать на чужой половине поля. Это уже совсем другой футбол.

Я надеюсь, что у нас есть футболисты, которые могут сильно сыграть индивидуально. Думаю, что в составе будут какие-то изменения. Возможно тот же Марлос появится, потому что у него индивидуальное мастерство на высоком уровне. Украине нужны такие игроки. Зинченко плюс Малиновский. Я не знаю, в каком состоянии Цыганков", — приводит слова Маркевича ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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