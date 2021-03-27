ЧМ-2022. Отбор

Специалист поделился ожиданиями о предстоящем поединке.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящую игру против Финляндии в рамках отбора к чемпионату мира-2022.

“Очень приятно снова сыграть в Киеве. Нам будет не хватать полных трибун на НСК Олимпийском. Сборной важна ваша поддержка!

Мы проведем тренировку и посмотрим, в каком состоянии будут наши ребята. У нас хорошая скамейка. Определимся с той группой игроков, которые будут готовиться на игру и попадут в заявку. Довбик один из тех футболистов, которые готовятся к матчу, решение примем потом"

"Мы вызвали много футболистов. В связи с коронавирусом в заявке оказалось больше вратарей, чем обычно. Оставлять игроков вне заявки – тяжелое решение. В матче против Франции наш вратарь сыграл очень хорошо. Сегодня вечером примем решение.

Экспериментов не будет! Нам поставлена задача. Для экспериментов нужны товарищеские матчи. Сейчас будем выбирать в основу футболистов, которые находится в лучшей форме".

Также Шевченко рассказал, чего команда ожидает от предстоящего соперника.

"Сборная Финляндии заслуживает уважения. Они показывают хорошие результаты, попали на Евро-2020. У них хорошие исполнители.

Мы знаем их сильные стороны, матч будет непростой. Ожидается много борьбы и единоборств. Достигнем успеха если выиграем в единоборствах", — сказал Шевченко.

Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени.

Ранее Football.ua вспоминал предыдущие встречи украинцев и финнов в отборе на ЧМ-2018.