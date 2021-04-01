ЧМ-2022. Отбор

Состоялись матчи третьего тура в группе С отборочного турнира ЧМ-2022.

В третьем туре отбора в Группе С Италия продолжила свою традицию обыгрывать соперников со счетом 2:0. На сей раз жертвой команды Роберто Манчини стала Литва.

Открыв счет после удара Сенси, итальянцы едва не нарушили принятое в этом турнире правило, однако под занавес встречи Иммобиле реализовал пенальти.

Беспроигрышная серия "скуадры адзурры" под руководством Манчини составляет уже 25 матчей, и по этому показателю синьор Роберто сравнялся с Марчелло Липпи. До рекорда Витторио Поццо (30 матчей сборной без поражений) осталось рукой подать.

Во втором матче Северная Ирландия и Болгария расписали нулевую ничью.

После трех туров в группе С лидирует Италия — 9 очков (3 матча), за ней идут Швейцария — 6 (2), Северная Ирландия — 1 (2), Болгария — 1 (3) и Литва — 0 (2).

Литва — Италия 0:2

Голы: Сенси, 47, Иммобиле, 90+4, с пенальти.

Литва: Шведкаускас — Миколюнас (Гашпуитис, 74), Бенета, Гирдвайнис, Вайткюнас — Дапкус, Шимкус (Петравичус, 83), Сливка — Новиковас, Сиргедас (Элиошиус, 58) — Черныш (Казлаускас, 75).

Италия: Доннарумма — Толой, Манчини, Бастони (Ачерби, 89) — Бернардески, Пессина (Барелла, 63), Локателли, Пеллегрини (Сенси, 46), Эмерсон (Спинаццола, 56) — Эль-Шаарави (Кьеза, 46), Иммобиле.

Предупреждения: Шимкус, Вайткюнас, Казлаускас — Пессина, Пеллегрини, Локателли.

Северная Ирландия — Болгария 0:0

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Баллард (Смит, 74), Эванс, Кэткарт, Льюис — Дэвис — Даллас, Макнейр, Сэвилл (Кеннеди, 74) — Магеннис (Лафферти, 82), Уайт (Макгинн, 64).

Болгария: Наумов — П.Христов, Антов, А.Христов — Йомов (Карагарен, 73), Вутов (Д.Илиев, 46), Костадинов (Витанов, 44), Чочев, Цветанов (Занев, 73) — Галабинов (А.Илиев, 73), Десподов.

Предупреждения: Макнейр, Сэвилл, Лафферти — П.Христов, Антов, А.Илиев.

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