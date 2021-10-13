ЧМ-2022. Отбор

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В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Англии на своем поле неожиданно не смогла обыграть Венгрию (1:1).

Счет в матче был открыт на 24 минуте, когда Шаллаи реализовал пенальти и вывел венгров вперед. Однако еще до перерыва команда Гарета Саутгейта смогла отыграться усилиями Стоунза.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Англия – Венгрия 1:1

Голы: Стоунз, 37 - Шаллаи, 24 (с пенальти).

Англия: Пикфорд, Уокер, Мингз, Шоу, Стоунз, Фоден, Маунт, Грилиш (Сака, 62), Райс, Стерлинг (Хендерсон, 76), Кейн (Абрахам, 76; Уоткинс, 90).

Венгрия: Гулачи, Него (Болла, 90), Кечкеш, Салаи, Надь, Шаллаи (Хан, 79), Надь, Собослаи (Николич, 90), Шафер (Вечеи, 79), Шен (Холендер, 68), Ланг.

Предупреждения: Шоу — Шафер, Собослаи.