УЕФА наказал сборную Англии из-за беспорядков, которые устроили фанаты в Лондоне в день проведения финального поединка Евро-2020 против Италии, который состоялся минувшим летом и завершился победой команды Роберто Манчини.

Как сообщает BBC Sport, следующий домашний матч под эгидой УЕФА подопечных Гарета Саутгейта проведут за закрытыми дверьми. Ожидается, что это будет поединок июньский поединок в рамках Лиги наций.

Помимо этого, команду "трех львов" наказали еще на один матч без поддержки зрителей условно, а Федерацию футбола Англии обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Первое наказание вступит в силу, если подобный инцидент с беспорядками вновь повторится.

