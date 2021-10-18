"Трех львов" также оштрафовали на 100 тысяч евро и один поединок без поддержки фанатов условно.
Сборная Англии, Getty Images
18 октября 2021, 18:26
УЕФА наказал сборную Англии из-за беспорядков, которые устроили фанаты в Лондоне в день проведения финального поединка Евро-2020 против Италии, который состоялся минувшим летом и завершился победой команды Роберто Манчини.
Как сообщает BBC Sport, следующий домашний матч под эгидой УЕФА подопечных Гарета Саутгейта проведут за закрытыми дверьми. Ожидается, что это будет поединок июньский поединок в рамках Лиги наций.
Помимо этого, команду "трех львов" наказали еще на один матч без поддержки зрителей условно, а Федерацию футбола Англии обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Первое наказание вступит в силу, если подобный инцидент с беспорядками вновь повторится.
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