ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Нидерландов раскритиковал своих соотечественников.

В последнюю неделю в Нидерландах наблюдается стремительный прирост количества случаев обнаружения заболевших COVID-19, поэтому правительство страны было вынуждено пойти на непопулярные меры, и объявить о полном запрете для посещения зрителями спортивных мероприятий по всей стране.

Отмечается, что накануне было зарегистрировано более 16 тыс. новых случаев заражения, что стало антирекордным показателем с момента начала пандемии для этой страны.

В результате жестких ограничительных мер пострадает непосредственно сборная Нидерландов, которой предстоит в заключительном туре группового этапа проводить домашний поединок против главного конкурента в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира — национальной команды Норвегии.

Главный тренер "оранье" Луи Ван Гаал отреагировал на подобный контекст предстоящей игры сравнением модели поведения нидерландцев и жителей Португалии, где у него располагается частный дом.

"Португальцы не обсуждают, следует ли им носить маску. Существуют правила, и они выполняются.

Нидерландцы думают, что им лучше знать, как себя вести, и что они бессмертные. Вот и вся разница.

Но давайте не будем говорить о политике. Все страны хотели бы иметь высокий уровень вакцинации, и Португалия добилась в этом успеха. Могу сказать, что мне повезло пожить в этом раю некоторое время. А то, что у нас не будет возможность увидеть наших болельщиков, — это печально", — подытожил наставник.

Напомним, что матч Нидерланды — Норвегия состоится 16 ноября, начало в 21:45 по киевскому времени.