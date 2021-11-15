ЧМ-2022. Отбор

Подопечным Александра Петракова может достаться непростой соперник.

Сборная Украина в заключительном туре группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира-2022 разыграет с Финляндией путевку в стыковые матчи.

В случае если подопечным Александра Петракова удастся пробиться в следующую стадию, то украинская сборная будет несеяной при жеребьевке.

Для выхода в плей-офф Украину устраивает только победа над Боснией и Герцеговиной. В таком случае у нашей команды будет 12 баллов.

На данный момент Португалия (17 очков), Шотландия (17), Италия (16), Россия (16), Швеция (14) и Польша (14) уже имеют лучший показатель.

Напомним, матч Босния та Герцеговина — Украина состоится во вторник, в 21:45 по киевскому времени На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.