ЧМ-2022. Отбор

Исполняющий обязанности главного тренера продолжит работать с командой.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков будет и дальше тренировать команду.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, судьба тренера никак не изменится после результата матча против Боснии и Герцеговины.

"Петраков останется работать в сборной независимо от результата матча Босния и Герцеговина – Украина. Я хочу, чтобы все успокоились и не придумывали теории заговора. Этот тренер будет работать. Долго ли? Зависит от того, каким будет прогресс. Я уверен, что Украина выйдет в раунд плей-офф и Петраков будет готовить команду к этим матчам", — сказал Цыганык.

Напомним, матч Босния та Герцеговина — Украина состоится во вторник, в 21:45 по киевскому времени На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.