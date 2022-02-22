ЧМ-2022. Отбор

Андрей Павелко рассказал о предстоящей встрече сборных Украины и Шотландии.

Президент УАФ Андрей Павелко поделился своими ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины.

"Матч с Шотландией – это матч года, а может и последнего десятилетия. Мы считаем, что сборная Украины может выступить в стыковых матчах за право выйти на ЧМ 2022 очень мощно. Желаю нашим игрокам и тренерскому штабу выложиться по полной, чтобы болельщики радовались игре нашей команды", — приводит слова Павелко ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Шотландия — Украина пройдет 24 марта. Победитель этой пары сыграет решающий матч за право на выход на ЧМ-2022 против сильнейшего в паре Уэльс — Австрия.

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