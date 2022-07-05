ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На футбольний мундіаль вже було продано близько 1,8 мільйонів квитків.

Третій етап продажу квитків на чемпіонат світу 2022 року з футболу у Катарі стартує сьогодні, 5 липня, о 12:00 за київським часом. Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

Це ще одна чудова нагода придбати квитки на матчі мундіалю, кількість яких обмежена.

Раніше ФІФА випустила прес-реліз, у якому повідомила, що під час перших двох етапів продажу було продано близько 1,8 мільйонів квитків.

За словами представника ФІФА, квитки розподілятимуться у порядку черги та оброблятимуться в режимі реального часу.

Також він зазначив, щоб уболівальники не довіряли стороннім ресурсам та купували квитки лише через офіційний сайт ФІФА.

Кожен уболівальник може купити не більше шести квитків на матч та не більше 60 квитків на всі матчі турніру.

Нагадаємо, ЧС-2022 у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня.