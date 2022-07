Футбольний світ не перестає дивувати своїми новшествами, а ФІФА продовжує пошук рішення проблеми неякісного арбітражу.

Під дахом стадіонів будуть вмонтовані спеціальні камери, що будуть слідкувати за 29 точками кожного футболіста на всіх частинах тіла, що можуть опинитись поза грою, а в кожному м'ячі буде встановлений спеціальний датчик.

Завдяки цій технології арбітри будуть автоматично отримувати сповіщення про те, що той чи інший футболіст отримав пас, знаходячись в офсайді.

NEW: Semi-automated offside technology to be used at FIFA World Cup 2022. Full details on @FIFAcom. Here’s how it works 👇 pic.twitter.com/qrDzjsXxph