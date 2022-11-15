ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua розповість, повз кого з футболістів пройде мундіаль у Катарі.

Лічені дні залишились до старту чемпіонату світу-2022, який цього року відбудеться узимку у Катарі. Для когось мундіаль буде першим у кар'єрі, для деяких футболістів вже останнім.

А хтось, на превеликий жаль, пропустить його через травму. Серед таких футболістів є лідери своїх національних збірних.

Football.ua розповість про топ-гравців, які не зіграють у змаганні.

Бен Чілвелл (лівий захисник, збірна Англії)

Захисник Бен Чілвелл мав стати важливою частиною команди Гарета Саутгейта на мундіалі, але зовсім нещодавно отримав важку травму. На останніх хвилинах матчу Ліги чемпіонів проти загребського Динамо футболіст відчув біль у задній поверхні стегна. Він дограв матч, проте після нього вирушив на обстеження, яке підтвердило невтішний діагноз — розрив задньої поверхні стегна. До слова, Чілвелл ще жодного разу не грав на чемпіонатах світу, але йому 25 і, теоретично, на наступний він може поїхати.

Ріс Джеймс (правий захисник, збірна Англії)

Ще один представник лондонського Челсі, який пропустить турнір. Ріс Джеймс дуже сильно додав останні роки і мав стати основним правим захисником "Трьох львів". Але у Лізі чемпіонів, у грі проти Мілана, він залишив поле з дискомфортом. Після матчу він полетів у Дубай, щоб пройти інтенсивну програму реабілітації коліна. Відновиться він швидше за все вже після завершення ЧС-2022. І на позиції правого захисника в англійській збірній є проблема.

Майк Меньян (воротар, збірна Франції)

Майк Меньян вже декілька років веде конкурентну боротьбу з Уго Льорісом за місце у старті збірній Франції. І на чемпіонаті світу-2022 Дідьє Дешам сподівався мати приємний головний біль, але... Майк Меньян не поїде у Катар. Воротарі травмуються досить рідко, а щоб перед таким важливим турніром.. Не пощастило Меньяну. Він травмувався у матчі Ліги націй між Францією та Австрією. Потім пройшов курс реабілітації, був готовий зіграти за Мілан, але на тренуванні знову отримав травму. В нього пошкодження гомілки, а відновлення триватиме до 2023 року.

Поль Погба (півзахисник, збірна Франції)

Продовжуючи тему збірної Франції необхідно виділити відсутність на мундіалі лідера команди Поля Погба. На чемпіонаті світу-2018 Поль був одним з творців успіху та не менш помітною фігурою на полі, ніж голеадор французів Кіліан Мбаппе. На цьому чемпіонаті світу Поль точно не зіграє. Перейшовши у Ювентус, на тренувальних зборах в США, він отримав пошкодження стегна. Лікарі пропонували йому зробити операцію, завдяки якій він би повернувся на поле у вересні. Але Погба проігнорував пораду і зробив екстрену операцію. Результат — рецидив травми і пропуск важливого турніру. А чи зіграє Погба, якому зараз 29 років, наступного разу? Питання відкрите.

Нголо Канте (півзахисник, Франція)

Черговий представник збірної Франції, якого не буде у Катарі. На жаль, не буде, адже Нголо Канте справжній лідер центра поля цієї команди. Не грає він вже досить давно — ще з літа. У матчі проти Тоттенгема, який відбувся у рамках другого раунду англійської Прем'єр-ліги, Канте травмував задню поверхню стегна. У жовтні він мав повернутись до загальної групи футболістів, але знову травмував це місце, залишившись у лазареті. Канте 31 рік і чисто теоретично він буде на наступному мундіалі, якщо чого екстраординарного не відбудеться.

Джорджиньо Вейналдум (півзахисник, Нідерланди)

Трансфер Джорджиньо Вейналдума з ПСЖ до Роми став невдалим кроком у його кар'єрі. Ні, виглядало це перспективно, але травма зламала усі ці перспективи. На тренуванні, не провівши жодного офіційного матчу за команду Жозе Моуріньо, гравець, контракт якого належить ПСЖ, отримав жахливу травму. Обстеження показало, що це перелом правої великогомілкової кістки. Місяць тому Джорджиньо зняли гіпс, він вже може самостійно ходити, але про повернення на поле, тим паче про офіційні поєдинки, мова і близько не йде.

Діогу Жота (вінгер, Португалія)

"Такий гарний вечір на Енфілді для мене закінчився найгіршим чином! В останню мить одна моя мрія розбилася". З такими словами звернувся до своєї фанатської спільноти португальський вінгер Ліверпуля Діогу Жота. Він мав стати одним з лідерів збірної Португалії, а замість цього буде проходити необхідні медичні тести, щоб повернутись сильнішим. Вже наприкінці мату АПЛ проти Манчестер Сіті, а саме на 90 хвилині, Жота впав на поле. Сам він підвестись вже не зміг, тому медпрацівники винесли його на ношах. Після обстеження стало зрозуміло, що в 25-річного флангового форварда серйозні проблеми із литковим м'язом.

Філіппе Коутіньо (вінгер, Бразилія)

В збірній Бразилії на позицію, де грає 30-річний футболіст є багато якісних виконавців, які потрапили вже до заявки, але і Філіппе в Англії грав дуже непогано. І Тіте йому довіряв у поєдинках відбору на мундіаль. Коутіньо провів їх шість, у яких забив три голи і точно мріяв про Катар. Але напередодні він отримав травму правого стегна, відновлення якої буде тривати протягом усього змагання. Тобто брати його не було ніякого сенсу.

Тімо Вернер (форвард, Німеччина)

Якесь прокляття було в Тімо Вернера в лондонському Челсі. То у порожні не влучить, то у старті не вийде. Але він дуже хотів поїхати на чемпіонат світу, тому вирішив повернутись до клубу, у якому розпочиналась його велика кар'єра — у Лейпциг. Там на Тімо розраховували, і він з перших матчів почав набирати форму та забивати голи. Тим часом він повернувся в основу збірної Німеччини у матчах Ліги націй, які були для команди Фліка не надто вдалими. А у важливому поєдинку Ліги чемпіонів проти Шахтаря Вернер травмувався. Вже у першому таймі він був змушений залишити поле. Обстеження діагностувало у форварда пошкодження зв'язок синдесмозу лівої щиколотки.

Марко Ройс (півзахисник, Німеччина)