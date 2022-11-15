ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дізнайся список усіх стадіонів на яких пройде ЧС-2022 у Катарі. Усі стадіони Катару на ЧС-2022 з футболу.

З 20 листопада по 18 грудня пройде 22-й розіграш чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у Катарі.

Катар отримав право на проведення ЧС-2022 у 2010 році, і з того часу влада країни побудувала багато нових стадіонів.

До вашої уваги список арен, на яких гратимуть найкращі збірні світу.

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які пропустять чемпіонат світу-2022 через травму

Лусаїл Іконік

Регіон: Лусаїл (25 км від Дохи — столиці Катару)

Кількість глядачів: 80 тисяч

Стадіон, який прийме півфінали та фінали турніру. Сумарно на ньому відіграють десять поєдинків. Щодо зовнішнього вигляду стадіону, то він нагадує золотий палац. При цьому після ЧС-2022 стадіон реконструюють і кількість місць скоротиться до 20 тисяч.

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головні претенденти на перемогу

Аль-Байт

Регіон: Ель-Хор

Кількість глядачів: 60 тисяч

Стадіон, що нагадує бедуїнський намет, віддаючи данину предкам, які жили на березі Перської затоки. Арена будувалась екологічно чисто, тому навіть отримала відзнаку від компанії GSAS.

Стадіон прийматиме дев'ять матчів, у тому числі півфінал.

Ахмед бін Алі

Регіон: Аль-Райян

Кількість глядачів: 40 тисяч

Для будівництва стадіону довелося знести старий, а це сталося в 2015 році. Спроектувало стадіон бюро Pattern Design, що проектувало стадіон Евертона.

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Міжнародний стадіон Халіфа

Регіон: Ель-Вакра

Кількість глядачів: 40 тисяч

Один із найвіковіших стадіонів Катару, який збудували у 1976 році, а у 2017 – реконструювали. Стадіон прийме сім матчів, у тому числі поєдинок за третє місце.

Аль-Джануб

Регіон: Ель-Вакра

Кількість глядачів: 40 тисяч

Стадіон прийме сім ігор: груповий етап та один матч 1/8 фіналу. Після чемпіонату світу стадіон вміщатиме 20 тисяч глядачів. До цього на арені проводили змагання з Кубку арабських націй, азіатської Ліги чемпіонів.

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Аль-Тумама

Регіон: Доха

Кількість глядачів: 40 тисяч

Особливість дизайну полягає в тому, що арена нагадує традиційний катарський головний убір шапочки – гафія. Стадіон прийматиме вісім матчів чемпіонату світу-2022.

Едьюкейшн Сіті

Регіон: Аль-Райян

Кількість глядачів: 40 тисяч

Дизайн стадіону нагадує діамант, а фасад виконаний у стилі напівпрозорих трикутних панелей. Стадіон — один із найбільш екологічних у світі. Арена прийматиме вісім матчів на Мундіалі.

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Стадіон 974 (Рас-Абу-Абуд)

Регіон: Доха

Кількість глядачів: 40 тисяч

Особливість стадіону в тому, що побудований з вантажних контейнерів. Назва стадіону, "974" – кількість контейнерів, використаних для будівництва та міжнародний телефонний код Катару.

Стадіон прийме сім матчів ЧС-2022, а після – розберуть. Він тимчасовий.

Кожен стадіон по-своєму цікавий, захоплюючий та привабливий. Глядач цілком може насолодитися не лише самим футболом, а й аренами.