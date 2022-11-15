Дізнайся список усіх стадіонів на яких пройде ЧС-2022 у Катарі. Усі стадіони Катару на ЧС-2022 з футболу.
Стадіон 974 (Рас-Абу-Абуд), Getty Images
15 листопада 2022, 15:05
З 20 листопада по 18 грудня пройде 22-й розіграш чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у Катарі.
Катар отримав право на проведення ЧС-2022 у 2010 році, і з того часу влада країни побудувала багато нових стадіонів.
До вашої уваги список арен, на яких гратимуть найкращі збірні світу.
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Лусаїл Іконік
Регіон: Лусаїл (25 км від Дохи — столиці Катару)
Кількість глядачів: 80 тисяч
Стадіон, який прийме півфінали та фінали турніру. Сумарно на ньому відіграють десять поєдинків. Щодо зовнішнього вигляду стадіону, то він нагадує золотий палац. При цьому після ЧС-2022 стадіон реконструюють і кількість місць скоротиться до 20 тисяч.
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Аль-Байт
Регіон: Ель-Хор
Кількість глядачів: 60 тисяч
Стадіон, що нагадує бедуїнський намет, віддаючи данину предкам, які жили на березі Перської затоки. Арена будувалась екологічно чисто, тому навіть отримала відзнаку від компанії GSAS.
Стадіон прийматиме дев'ять матчів, у тому числі півфінал.
Ахмед бін Алі
Регіон: Аль-Райян
Кількість глядачів: 40 тисяч
Для будівництва стадіону довелося знести старий, а це сталося в 2015 році. Спроектувало стадіон бюро Pattern Design, що проектувало стадіон Евертона.
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Міжнародний стадіон Халіфа
Регіон: Ель-Вакра
Кількість глядачів: 40 тисяч
Один із найвіковіших стадіонів Катару, який збудували у 1976 році, а у 2017 – реконструювали. Стадіон прийме сім матчів, у тому числі поєдинок за третє місце.
Аль-Джануб
Регіон: Ель-Вакра
Кількість глядачів: 40 тисяч
Стадіон прийме сім ігор: груповий етап та один матч 1/8 фіналу. Після чемпіонату світу стадіон вміщатиме 20 тисяч глядачів. До цього на арені проводили змагання з Кубку арабських націй, азіатської Ліги чемпіонів.
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Аль-Тумама
Регіон: Доха
Кількість глядачів: 40 тисяч
Особливість дизайну полягає в тому, що арена нагадує традиційний катарський головний убір шапочки – гафія. Стадіон прийматиме вісім матчів чемпіонату світу-2022.
Едьюкейшн Сіті
Регіон: Аль-Райян
Кількість глядачів: 40 тисяч
Дизайн стадіону нагадує діамант, а фасад виконаний у стилі напівпрозорих трикутних панелей. Стадіон — один із найбільш екологічних у світі. Арена прийматиме вісім матчів на Мундіалі.
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Стадіон 974 (Рас-Абу-Абуд)
Регіон: Доха
Кількість глядачів: 40 тисяч
Особливість стадіону в тому, що побудований з вантажних контейнерів. Назва стадіону, "974" – кількість контейнерів, використаних для будівництва та міжнародний телефонний код Катару.
Стадіон прийме сім матчів ЧС-2022, а після – розберуть. Він тимчасовий.
Кожен стадіон по-своєму цікавий, захоплюючий та привабливий. Глядач цілком може насолодитися не лише самим футболом, а й аренами.