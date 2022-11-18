ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У 2022 році Альмада відзначився 7 голами та 7 результативними передачами.

Збірна Аргентини зробила ще одну вимушену заміну у своїй заявці на майбутній чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Про це повідомляє прес-служба збірної.

До списку футболістів, які матимуть можливість виступити в Катарі, додався нападник Атланти Юнайтед Тьяго Альмада, який замінив травмованого форварда Інтера Хоакіна Корреа.

Цього сезону 21-річний аргентинець провів 31 матч, у яких забив сім голів і віддав сім результативних передач. На його рахунку один матч у футболці національної команди.

Зазначимо, що напередодні Аргентина вимушено замінила травмованого Ніко Гонсалеса Анхелем Корреа.

На груповому етапі ЧС-2022 у Катарі збірна Аргентини зіграє проти Польщі, Мексики та Саудівської Аравії.