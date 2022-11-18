ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Майбутнє свято футболу продовжує наповнюватися новими скандалами.

Уряд Катару найняв вболівальників з Пакистану, які мають заповнити стадіони на майбутніх матчах чемпіонату світу 2022 року. Про це повідомляє Sporx.

Таке рішення було ухвалено через брак очікування інтересу до світової першості в Катарі.

Уряд платитиме кожному фанату по 10 доларів на день, а також забезпечить його триразовим харчуванням та житлом. Крім цього їм видадуть прапори збірних, за які вони вболіватимуть.

Також видання пише, що якщо за кілька годин до матчу на стадіоні будуть порожні місця – на трибуни запрошуватимуться іноземні працівники з місцевих будівництв, яким при цьому збережуть зарплатню.

Раніше повідомлялося, що Катар купив перемогу над Еквадором в матчі-відкритті чемпіонату світу.