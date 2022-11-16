ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Чергова порція дичини від господарів мундіалю-2022.

Вибір місця проведення чемпіонату світу-2022 у Катарі навіть менш ніж за тиждень до початку змагань викликає чимало запитань у світової спільноти через консервативну політику місцевих органів влади.

Зокрема, суттєво обмежені в правах на території держави й представники LGBTQ+, які фактично зазнають переслідування через релігійні мотиви.

Утім, дивує не стільки відраза офіційного Катару до людей нетрадиційної орієнтації, скільки методи боротьби проти них, що були запроваджені в країні на час проведення міжнародного форуму.

Нетрадиційні стосунки перебувають під загрозою кримінальної справи в Катарі, утім місцевим представникам LGBTQ+ надійшла "унікальна пропозиція" від влади, аби забезпечити собі імунітет від переслідування — стежити за гостями з інших країн, що є членами LGBTQ+.

Про це повідомив відомий катарський лікар д-р Нассер Мохамед, який наразі перебуває в США, проте має щільні контакти з представниками LGBTQ+ спільноти в Катарі та відстоює їхні права на міжнародній та внутрішній аренах.

" Багато геїв Катару не знають один про одного. І так безпечніше, тому що коли правоохоронні органи знаходять одну людину, вони активно намагаються знайти всю її мережу.

Але деяких людей, які потрапили в полон і піддалися фізичному насильству, потім завербували в агенти. Тепер у гей-спільноті є агенти, яким пообіцяли захист від фізичних тортур в обмін на роботу у відділі превентивної безпеки та допомогу в пошуку груп LGBTQ+ людей.

Як це бути LGBTQ+-катарцем? Ви живете в страху, живете в тіні, вас активно переслідують. Ви піддаєтеся спонсорованому державою фізичному та психічному насильству. У Катарі небезпечно бути LGBTQ+", — заявив виходець із Катару.

Варто зауважити, що в жовтневому звіті Human Rights Watch стосовно Катару міститься повідомлення про те, що сили Департаменту превентивної безпеки Катару свавільно заарештовували лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів і піддавали їх жорстокому поводженню під час затримання.

HRW також задокументувала шість випадків жорстоких і неодноразових побоїв і п'ять випадків сексуальних домагань під вартою в поліції в період з 2019 по 2022 рік.

"Була одна історія про трансгендерну жінку, яку два місяці утримували в одиночній камері під землею. Вона втратила роботу внаслідок затримання, бо не змогла повідомити свого роботодавця, стосовно причин її відсутності.

Під час ув’язнення вони поголили їй волосся довжиною 40 сантиметрів, жорстоко били її до кровотечі та відмовили їй у медичній допомозі", — ідеться в звіті.

Уряду Катару також було запропоновано прокоментувати заяви Мохаммеда та HRW, проте відповіді наразі не надійшло.