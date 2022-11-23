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  • ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    23 листопада 2022, 10:38

    Японія — Німеччина: історія протистоянь

    Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

    Після однієї з битв капітан німців був дуже палкий! / GETTY IMAGES
    Після однієї з битв капітан німців був дуже палкий! / GETTY IMAGES 23 листопада 2022, 10:38

    У першому матчі групи E на ЧС-2022 збірна Німеччини зіграє з японцями. У компанії Parimatch Ukraine вважають німців серйозним фаворитом протистояння: їхню перемогу оцінюють з коефіцієнтом 1.47.

    Знаєте, як спортивні взаємини між Німеччиною та Японією могли призвести до неспортивного рекорду? Олімпіада-1940 мала пройти в Токіо – і, за задумом Адольфа Гітлера, олімпійський вогонь мав бути туди доставлений на новітній версії “Мессершмітта”. Відстань такого перельоту склала б 11 тисяч кілометрів, що стало б рекордом того часу для безпосадкових перельотів.

    А єдиний перетин двох великих країн саме у футболі відбувся між японським та німецьким чемпіонатами світу. Тоді збірні домовилися про спарені товариські матчі: 2004-го в Йокогамі, 2006-го в Леверкузені.

    І це були часи, коли тренерський склад за зірковістю як мінімум не поступався ігроцькому. Збірну Німеччини тоді тренував Юрген Клінсманн , а в Японії після завершення кар'єри футболіста надовго залишився сам Зіко. Треба сказати, що роль бразильця у розвитку японського футболу прийнято вважати історичною, винятковою: навіть через 15 років після того, як Зіко все-таки залишив острови, про нього говорять як про футбольного бога – чи принаймні напівбога.

    Зокрема Зіко привів “синіх самураїв” до перемоги на Кубку Азії-2004. Це, до речі, могло призвести до перетину з німцями і на Кубку Конфедерацій, але там жереб розвів їх. Щодо зустрічі в товариському матчі, то там не допомогли ні настанови Зіко , ні пік форми: бундестім виграла 3:0.

    Японія – Німеччина – 0:3

    Голи : Клозе (54, 90), Баллак (69)

    Набагато вищою була цінність контрольного матчу в Леверкузені. Японія і прилетіла туди не заради туризму: менше, ніж за два тижні обидві команди мали грати перші матчі чемпіонату світу. Зіко й не приховував серйозних планів на цей, начебто, товариський матч:

    «У нас буде матч проти одного з головних претендентів на перемогу у світовій першості. Це буде чудова перевірка нашої боєздатності. Незважаючи на наявність у складі суперника «зірок» першої величини та чудового тренера – Юргена Клінсманна, постараємося виграти цю зустріч».

    І матч підніс сенсацію! На середину другого тайму бундестим горіла 0:2 – і лише зусиллями своїх головних зірок врятувала нічию.

    Німеччина – Японія – 2:2

    Голи: Клозе (75), Швайнштайгер (80) – Такахара (57, 65)

    І після цього матчу відбулися події, які просто дивно було бачити, по-перше, після товариської гри, а по-друге, за десяток днів до старту домашнього ЧС. Міхаель Баллак, який проти японців повний матч, на прес-конференції не став себе стримувати.

    Юрген Клінсманн за останні два роки створив дуже молоду команду , яка постійно допускає одні й ті ж помилки і в якої одні й ті самі проблеми в обороні. Проти збірної Японії ми грали в дуже атакуючому стилі, але при цьому примудрилися поступитися володінням м'ячем.

    І проти команд, які добре підготувалися до чемпіонату світу, таких як Коста-Ріка, Еквадор і Польща, нам треба буде діяти по-іншому і більше зосередитися на обороні. Тренер знає, що я вважаю. Також він знає, про що думають інші гравці. Ми вже обговорювали ці питання, але остаточне рішення, звісно, залишається за ним”.

    Що сказати: якщо порівняти склади збірної Німеччини у грі проти японців та у матчі відкриття, то ключовою відмінністю буде видалення із основи самого Баллака . Але, заради справедливості, це було пов'язано насамперед із рішенням грати проти Коста-Ріки з одним опорником. Більшу частину турніру бундестім діяла з парою Фрінгс-Баллак у центрі.

    Невдача у товариській грі стала для Клінсманна приводів відмовитися від схеми 3-5-2 та повернутися до чотирьох захисників. Арне Фрідріх та Філіп Лам відіграли в основі весь турнір та допомогли бундестім взяти бронзові медалі. Японія ж набрала лише одне очко, та й те – багато в чому через нереалізований Срною пенальті у матчі з хорватами.

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Німеччина Японія

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

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