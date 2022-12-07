ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футбольна історія, яку зберігає плівка фотоаппарата. Згадуємо найвідоміші фото, зроблені на мундіалях різних років.

Незабутні емоції – головне, за що ми всі з вами любимо футбол. А подарувати нам ці емоції можуть лише яскраві моменти, яких в історії футболу, на щастя, назбиралося достатньо. Ці моменти можуть викликати у нас і радість, і сміх, і смуток, і навіть біль — або звичайний, людський, або суто фанатський, викликаний, наприклад, гіркою поразкою улюбленої команди за півкроку до заповітної мрії.

І навіть якщо через свій вік ми не можемо згадати, що було того чи іншого дня минулого століття, то архів старих фотографій — головний помічник, щоб перейнятися ноткою ностальгії або просто поринути в призму футбольної історії.

У період проведення чемпіонату світу-2022 у Катарі пропонуємо до вашої уваги найвідоміші, найкращі та культові фотографії, які були зроблені під час світових першостей різних років.

"Лоб справедливості" Зідана проти "гострого язика" Матерацці в фіналі ЧС-2006

Один програв фінал ЧС-2006 у своєму прощальному матчі на міжнародній арені, але водночас залишився справжнім чоловіком в очах усього світу і, що важливіше, – своєї сім'ї.

Другий сказав і зробив все, тільки щоб того вечора чемпіонський трофей вирушив до Риму, заплативши за це потужним ударом у грудну клітку та підтвердивши свою репутацію одного з головних провокаторів в історії футболу.

Цей легендарний момент між півзахисником збірної Франції Зінедіном Зіданом та італійським захисником Марко Матерацці відомий у всьому світі. Кожен з них того вечора пішов зі своєю власною перемогою в кишені.

І навряд чи хтось із них зараз шкодує про сказане або вчинене...

Вихід збірної України до 1/4 фіналу ЧС-2006

Згадавши німецький мундіаль 2006 року, ми не можемо пройти повз нашої національної збірної. Поки що єдиний чемпіонат світу в сучасній історії України, але яким же він був успішним з погляду результату та драми.

Та серія післяматчевих пенальті в 1/8 фіналу ЧС-2006, а в 2020 році — "кантонська поразка" в еліті Ліги націй зробила футбольне протистояння України та Швейцарії трохи принциповішим.

Герст "без голови"

Це фотографія англійського нападника Джеффа Герста, який радісно підстрибує після того, як Англія забила єдиний переможний гол проти Аргентини в чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу-1966.

І так, це фото не обрізане, а справді таким і є. Це саме той момент, коли вираз обличчя на фото зовсім неважливий — мова тіла повністю передає всі емоції Герста у той момент.

Ідеальний ракурс для Клінсмана

Красиво впасти у футболі — це теж своєрідне мистецтво. У фіналі ЧС-1990 між Західною Німеччиною та Аргентиною Юрген Клінсманн впорався із цим завданням на всі 100%, втім як і фотограф, який впіймав гарний ракурс.

Кажуть, що зіткнення насправді було далеко не таким серйозним, як демонструє нам фото. Але свою червону картку Педро Монсон отримав, ставши першим гравцем в історії, якого видалили у фіналі мундіалю.

Момент, коли час для Баджо ненадовго зупинився

Так, це той самий легендарний момент із фіналу чемпіонату світу 1994 року, але тільки з висоти пташиного польоту. Роберто Баджо тоді не реалізував вирішальний пенальті і власноруч передав чемпіонський кубок гравцям збірної Бразилії.

З висоти пташиного польоту складається ще більше відчуття, що тієї миті світ для легендарного італійця зупинився, і залишився тільки він наодинці зі своїми думками.

"Рука Бога"

Трохи більше двох років тому з життя пішов феноменальний Дієго Армандо Марадона, залишивши після себе справді легендарну кар'єру і, звичайно, славнозвісну "Руку Бога" проти Англії на чемпіонаті світу 1986 року.

Незаплановане інтерв'ю Ейсебіо

1966 рік. Журналіст бере імпровізаційне інтерв'ю у легендарного португальця Ейсебіо. Все б нічого, якби не цілий натовп фанатів позаду, який спокійно та організовано слухає свого кумира. Чи можливо взагалі таке уявити в наші дні?

"За секунду до..." або плювок Райкарда

Ідеальна робота фотографа, який сам того не знаючи зобразив образи світлого та темного, добра та зла, світлості та коварності. Руді Феллер у той момент навіть і не підозрює, що ось-ось у нього прилетить несподіваний "подарунок" від Франка Райкарда, який на фото виглядає як справжнісінький лиходій з фільмів, що завдає удару в спину головному герою.

- Тренере, наскільки щільно нам потрібно опікувати Марадону, коли він з м'ячем?

- Так

Вгадаєте, хто на нижньому фото?

Впевнений, що без проблем. Звісно ж, Карлос Вальдерама.

Сльози Пола Гаскойна

Чоловіки також плачуть, особливо якщо програють Західній Німеччині у фіналі чемпіонату світу-1990. Схоже, Гаскойн здогадувався, що Англія не зможе виграти великий міжнародний турнір ще як мінімум 32 наступні роки. Чи зміниться щось на катарському мундіалі для команди "трьох левів"?

Франко Барезі не любить срібло

Якщо Пол Гаскойн пустив чоловічу сльозу, то Франко Барезі після поразки Італії у фіналі ЧС-1994 показав емоцію по типу: "якщо хочеш жити, то навіть не думай надягнути на мене цю медаль".

Граціозний Йоган Кройф

Жодна фотографія не зможе наглядно показати те, в який красивий футбол грав Йоган Кройф. Але ми можемо подивитись на реакцію гравців збірної Аргентини під час матчу чемпіонату світу-1974. Тоді легендарний нідерландець забив два голи.

Автогол ціною в життя

Андрес Ескобар впав у відчай після того, як відзначився автоголом проти США на ЧС-1994. Через кілька днів Ескобар був убитий наркобаронами в рідній Колумбії...

Моменти слави Луїса Суареса

Ми ще не встигли забути, як на ЧС-2010 Луїс Суарес зіграв рукою після удару гравця збірної Гани, виніс м'яч з лінії власних воріт, заробив червону та "привіз" у ворота свого Уругваю пенальті, який Асамоа Г'ян не реалізував. Помста від Гани прийшла як раз на цьому Мундіалі — Гана вилетіла з ЧС, але й забрала з собою Уругвай.

Ну і, звісно, як тут обійтися без укусу Джорджо К'єлліні.

"Зінедін Зідан". Нідерландська версія

У фіналі ЧС-2010 між Іспанією та Нідерландами ми дізналися про навички Найджела де Йонга у бойових мистецтвах. Але Хабі Алонсо навряд чи сподобалася демонстрація цих умінь.

Культове святкування Іньєсти

Андрес Іньєста у фіналі ЧС-2010 приніс перемогу Іспанії над Нідерландами голом у додатковий час, присвятивши цей м'яч іспанському футболістові Даніелю Харке, який пішов із життя у 26 років через серцевий напад.

"Зубастик" у своїй найкращій формі

У 2002 році звання найкращого гравця світу можна було і не обговорювати — однозначно Роналдо. На фото бразилець після другого гола у ворота Німеччини у фіналі мундіалю показує, хто був номером один на той момент.

Чудо Уругваю у 1950 році

У тому році у фіналі збірна Бразилії зустрілася з Уругваєм не лише у статусі господарки турніру, а й фаворитки. Тим не менш, на фото ви можете побачити, як уругваєць Альсідес Гіджа святкує перед бразильськими вболівальниками на Маракані у Ріо-де-Жанейро перемогу на другому для Уругваю чемпіонаті світу.

Бразилія теж мала свято на чужому полі

В 1958 році з рахунком 5:2 збірна Бразилії у фіналі обіграла Швецію, яка виступала у статусі господарки мундіалю. Тоді дубль оформив Пеле, ставши наймолодшим гравцем, який будь-коли забивав у заключному матчі ЧС. До речі, на фото ще юний Пеле радіє тій перемозі.

Поцілунок Платіні

Легенда збірної Франції Мішель Платіні цілує м'яч перед тим, як не забити пенальті у чвертьфіналі проти Бразилії на ЧС-1986.

Football's coming home

Начебто це було в якомусь іншому житті, але так — на фото збірна Англії, яка виграла свій єдиний великий турнір, ЧС-1966. З трофеєм у руках — тодішній капітан "трьох левів" Боббі Мур.

А це фото зроблено через чотири роки, після фіналу ЧС-1970, в якому Бразилія мінімально перемогла Англію. Між Пеле та Боббі Муром лише повага.

А що щодо німецької футбольної ікони?

Без питань. На фото капітан збірної Західної Німеччини Франц Беккенбауер здіймає над головою чемпіонський трофей після перемоги над Нідерландами у фіналі 1974 року.

Як Сімеоне видалив Бекхема

Футбольна мудрість свідчить, що далеко не завжди перемагає сильніший. Часом досить тріпотки хитрості та акторської майстерності від умовного Дієго Сімеоне, недосвідченості тоді ще "зеленого" Девіда Бекхема та одного дуже дивного рішення арбітра на кшталт Кіма Мілтона Нільсена.

Ось так під час 1/8 фіналу чемпіонату світу 1998 року майбутня зірка англійського футболу Девід Бекхем буквально на рівному місці заробив суперечливу червону, а Аргентина згодом вирвала путівку до наступного етапу за підсумками післяматчевої серії пенальті.

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