ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua розбирається, чому майже на кожному матчі команди переграють 10 або більше хвилин у кожному з таймів.

Чемпіонат світу у Катарі вже розпочався, і сенсації йдуть одна за іншою. Аргентина, наприклад, програла Саудівській Аравії з рахунком 1:2. Мессі та компанія пропустили з двох ударів у створ воріт від саудитів і дуже невдало розпочали мундіаль.

Але не менш неочікуваним для фанатів стали рішення арбітрів додавати до кожного з таймів аномальну кількість часу. Погодьтеся, раніше ми такого не зустрічали.

В коментарях на Football.ua від читачів та на інших платформах були запитання накшталт: "Чому додав так багато?". Ми остаточно розібралися та розповімо вам у цьому матеріалі.

Через нові правила ФІФА під час перших чотирьох ігор чемпіонату світу було додано колосальні 64 хвилини. В середньому — вісім хвилин на тайм, оскільки ФІФА намагається максимально збільшити ігровий час. Тобто рефері беруть на увагу усі моменти зустрічі — падіння футболістів, святкування голів, секунди введення м'ячів з аутів та вільних чи штрафних ударів. Мова йде про "чистий" час. Нова ініціатива була представлена ​​легендарним рефері П'єрлуїджі Колліною, який зараз є головою комітету арбітрів ФІФА.

Чому у матчі Англія — Іран додали 27 хвилин

Звісно, усі помітили, що на початку гри через травму воротаря збірної Ірану Алірези Бейранванда арбітри не моги відновити поєдинок. Потім вже страждали через біль центрбек збірної Англії Гаррі Магвайр та капітан команди Гарета Саутгейта Гаррі Кейн.

Вісім забитих голів також додали хвилин до основного часу другого тайму як і 11 замін від обох тренерів (6 провів Катар через травму голови воротаря). Не забуваємо також і про VAR. Ну не виходить у арбітрів переглядати епізод за 20 секунд! Часто цей процес затягується на хвилину, дві або навіть три.

Цей додатковий час також впливає на результат. Рахім Стерлінг, наприклад, забив у компенсований час проти Ірану в першому таймі, а Джек Гріліш — у другому. Потім Іран відіграв один ще пізніше, коли Мехді Таремі забив з пенальті на 103 хвилині. Візьмемо інший матч між Нідерландами та Сенегалом. Другий гол прийшовся на дев'яту компенсовану хвилину від Деві Классена.

Як пояснює Колліна, такі рішення від арбітрів ватро чекати на усіх подальших мундіалях.

"Ми просимо всіх не дивуватися, якщо вони бачать, що четвертий суддя піднімає електронне табло з великим числом на ньому: шість, сім або вісім хвилин. Якщо ви хочете бачити більше активу на полі, ми повинні бути готові до такого додаткового часу.

Подумайте про матч із трьома забитими м’ячами. Святкування зазвичай займає одну-півтори хвилини, тому з трьома забитими м’ячами команди втрачають п’ять-шість хвилин. Що ми хочемо зробити, так це точно розрахувати доданий час наприкінці кожного тайму. Це може зробити четвертий суддя.

Навіть коли я був арбітром, інформація про доданий час надходила від четвертого арбітра, адже ти занадто зосереджений на тому, що відбувається, тому можна щось не враховувати. Зазвичай четвертий арбітр пропонує кількість доданого часу, а рефері, як правило, вирішує, чи погоджуватись на це, чи ні".

Тому, усі очікують, що 100-хвилинні матчі в Катарі у 2022 році, ймовірно, будуть лише початком введення нових правил у футбол.