ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги новини на матчі чемпіонату світу, які проходять у Катарі.

У першому турі групового етапу чемпіонату світу за 24 листопада між собою зіграють такі пари:

Швейцарія — Камерун

24 листопада, 12:00

Цей матч дуже тяжко назвати головним поєдинок ігрового дня у Катарі, проте те, що він буде досить цікавим, — це точно. Камерунці, за словами їх легенди Самюеля Ето'О, головні претенденти на перемогу на мундіалі. Але чи це так?)

Єдине, що можна точно сказати, так це те, що африканська збірна є однією з найсильніших на своєму континенті та має підбір гравців, які виступають за солідні європейські клуби.

Швейцарія має досить непоганих та досвідчених футболістів. Деяким з них за 30, але вони ще точно не сказали останнє слово на світовій арені. Шакірі, Родрігес, Емболо, Джака. Ці хлопці точно вміють робити якісно свою роботу.

До речі, компанія GG.bet вже обрала фаворита на цей матч. Їм вважається збірна Швейцарії.

прогноз 1:1

Уругвай — Південна Корея

24 листопада, 15:00

А цей матч, на папері, має Давіда та Голіафа. Але, як ми знаємо, сильніший до гри не завжди перемагає під час зустрічі.

Уругвай підходить до першого туру ЧС-2022 з досить широким вибором виконавців на кожну з позицій. І майже усі вони — досвідчені воїни.

Луїс Суарес (35), Едінсон Кавані (35), Фернандо Муслера (36) — це тільки ті вікові футболісти, хто дуже знайомий кожному футбольному вболівальнику. Але як же гарно підібрані і молоді виконавці. Феде Вальверде, теперішнє і майбутнє цієї національної команді. І так далі...

В Південної Кореї склад не дуже насичений відомими прізвищами. Хіба що Сона та Кіма знають у Європі через те, що вони є лідерами свої команд. Проте в Азії корейська збірна є однією з найсильніших, якщо не найсильнішою. Тому буде цікаво спостерігати за битвою двох абсолютно різних футбольних менталітетів.

Компанія GG.bet пророкує перемогу збірній Уругваю.

прогноз 2:1

Португалія — Гана

24 листопада, 18:00

Португальці, яких все ще можна назвати "Роналду та компанія" розпочинають свій шлях у Катарі. Цей шлях може бути довгим, адже саме португальцы э фаворитами на вихід з групи. Можливо, вже у першому матчі, як і інші топові збірні, типу Аргентини та Німеччини, вони отримають сильний спротив від Гани? А ви як вважаєте? Ну і для Роналду, який залишився без клубу нещодавно, це шанс нагадати усім, хто тут найкращий!

Гана готова до великого виклику. Саме це демонструють футболісти цієї збірної в останніх матчах, нехай і товариських. Програши Бразилії, ганці обіграли Швейцарію (не беремо у розрахунок перемогу над меньш сильною збірною Нікарагуа). Тому, можливо, в них буде можливість підкорити серця вболівальників на мундіалі.

Компанія GG.bet, прогнозовано, віддає перевагу у цьому протистоянні збірній Португалії.

прогноз 1:1

Бразилія — Сербія

24 листопада, 21:00

Можливо, цей матч можна було б назвати MATCHDАY, якби не одне але...

За збірною Бразилії буде дуже цікаво простежити на цьому мундіалі. Багато експертів вважають, що саме "Селесао" є фаворитами на перемогу у турнірі. Або, хоча б, мають однакові шанси зі збірною Аргентини. Дивлячись на поразку аргентинців Саудівські Аравії стає тревожно за всі ці прогнози. Бразилія має скористатись можливістю та розпочати ЧС-2022 з впевненої перемоги.

Повернемось до того самого "але...". Збірна Сербії представляє государство, яке знаходиться у дуже тісних стосунках, можна навіть сказати товаришує із рф, яка веде війну в України та обстрілює міста і їх критичну інфраструктуру. Можемо лише констатувати, що хоч і підбір гравців в Сербії досить непоганий, але шансів в них протистояти Бразилії мало.

Компанія GG.bet вважає, що Барзилія не матиме особливих проблем у цій грі.