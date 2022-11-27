ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Тренер дав коментар після гри з Францією.

У рамках другого туру групового етапу ЧС-2022 збірна Данії програла Франції (1:2) та вийшла у плей-оф турніру.

Головний тренер данців Каспер Г'юлманд вірить, що його команда може вийти в плей-офф.

"Матчі на цьому турнірі дуже різні, ми не дуже добре грали проти Тунісу, це правда. Сьогодні ввечері гра була напруженою проти однієї з найкращих команд світу. Як під час чемпіонату Європи, коли ми зіткнулися з чудовою командою у другій грі, у нас було нуль очок, але ми змогли пройти кваліфікацію. Ми побачимо, що станеться з Австралією. Але надія завжди є.

Кьяєр? Ми знали, що він не зможе зіграти, і не знаємо, чи зможе він зіграти в середу проти Австралії. Він все ще відчував дискомфорт, ми отримали це підтвердження під час останнього вчорашнього тесту. Але Віктор Нельсон зробив чудову роботу", — наводить слова Каспера Г'юлманда Football Italia.

Дивитися відео голів та огляд матчу Франція — Данія ви можете на Football.ua.