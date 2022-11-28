ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Поєдинок розпочнеться о 15:00 за київським часом.

У другому матчі тижня на чемпіонаті світу-2022 збірна Південної Кореї зустрінеться з Ганою. Стартовий свисток у Катарі пролунає о 15:00 за київським часом.

Відзначимо, що о 22:00 у рамках квартеру H португальці протистоятимуть уругвайцям.

Стартові склади:

Південна Корея: Кім Син Гю — Кім Мун Хван, Кім Мін Дже, Кім Йон Гвон, Кім Джин Су — Хван Ін Бом, Чон У Йон — Квон Чхан Хун, Чон У Йон, Сон Хин Мін — Чо Гю Сун

Запасні: Сон Бом Гін, Чо Хьон У, Ю Чон Кю, Пайк Сенг Хо, Лі Че Сон, Хван Хі Чхан, Сон Чун Хо, Хон Чхоль, Хван Й Джо, На Сан Хо, Лі Кан Ін, Квон Кьон-Вон, Кім Те Хван, Чо Ю Мін, Сон Мін Кю

Головний тренер: Паулу Бенту

Гана: Аті-Зігі — Лемпті, Амарті, Салісу, Менса — Парті, Самед, Кудус — А. Аю, І. Вільямс, Дж. Аю

Запасні: Ібрагім, Мухаммед, Одуа, Овусу, Фатаву, К'єре, Букарі, Афріє, Айду, Рахман, Сулемана, Джіку, Сова, Семеньйо, Сейду

Головний тренер: Отто Аддо

Нагадаємо, у першому матчі дня Камерун і Сербія влаштували справжню феєрію.