ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Німецький хавбек поділився своїми думками після вильоту команди з чемпіонату світу у Катарі.

Півзахисник збірної Німеччини Кай Гаверц прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу проти Коста-Рики (4:2), яка не допомогла німцям пройти у плей-оф мундіалю.

"Ми не очікували такого результату в матчі Іспанії, але нарікати можна лише на себе. У нас було достатньо можливостей для того, щоб обіграти і Японію, і Іспанію.

Коста-Рика дала нам шанс вийти у плей-оф, але ми ним не скористалися. Добре, що ми перевернули хід матчу, але, маючи таку майстерність, наша команда не може дозволити собі програвати Японії. Ми заслужено їдемо додому", – наводить слова Гаверца прес-служба Німецького футбольного союзу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Коста-Рика — Німеччина.