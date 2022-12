Атакувальний хавбек збірної Німеччини Кай Хаверц вийшов на заміну на 66 хвилині матчу з Коста-Рікою. 23-річному футболісту вдалося відзначитися дублем і допомогти "Бундестім" здобути перемогу, проте вона не дозволила команді Гансі Фліка вийти до 1/8 чемпіонату світу.

Втім, саме 23-річного представника Челсі було визнано найкращим гравцем матчі. Хаверц із невеселим обличчям отримав приз від виробника пива Budweiser — спонсора турніру.

Зазначимо, що на нашому сайті доступний відеоогляд поєдинку.

Kai Havertz put on a show, scoring twice for Germany as they gave everything in the hope the results would fall their way.



Instant impact when he came on and your #Budweiser Player of the Match 🏆



🇨🇷 #CRCGER 🇩🇪 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/9HcxfbbMwj