ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Втім, навряд ця нагорода потішила футболіста Челсі.

Атакувальний хавбек збірної Німеччини Кай Хаверц вийшов на заміну на 66 хвилині матчу з Коста-Рікою. 23-річному футболісту вдалося відзначитися дублем і допомогти "Бундестім" здобути перемогу, проте вона не дозволила команді Гансі Фліка вийти до 1/8 чемпіонату світу.

Втім, саме 23-річного представника Челсі було визнано найкращим гравцем матчі. Хаверц із невеселим обличчям отримав приз від виробника пива Budweiser — спонсора турніру.

Зазначимо, що на нашому сайті доступний відеоогляд поєдинку.