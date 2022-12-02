ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Німецький хавбек поділився своїми думками після вильоту збірної з чемпіонату світу у Катарі.

Півзахисник збірної Німеччини Йосуа Кімміх прокоментував виліт національної команди за підсумками групового етапу чемпіонату світу у Катарі.

"Сьогодні найгірший день у моїй кар'єрі. Якщо озирнутися, то в 2018 році ми облажалися, минулого Євро облажалися.

Я став частиною збірної у 2016 році, а раніше Німеччина завжди доходила до півфіналу. Потім приходжу я і ми двічі не виходимо з групи.

Мені нелегко справлятися з цим, тому що я асоціююся з цими невдачами. Це не те, що ти хочеш. Я дуже боюся провалитися в психологічну яму", — наводить слова Кімміха Sport1.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Коста-Рика — Німеччина.