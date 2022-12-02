Востаннє подібне було в 1994 році, коли мундіаль проводився у США.
Габріел Жезус, збірна Бразилії. Фото: Getty Images
02 грудня 2022, 23:59
Офіційно завершилися всі матчі групового етапу чемпіонату світу-2022, за підсумками яких ми дізналися всі пари суперників 1/8 фіналу.
Цікаво, що на цій стадії фінальної частини катарського мундіалю жодна збірна не змогла набрати максимум очок у своїй групі, що сталося вперше за останні сім мундіалів.
Востаннє нікому не вдавалося виграти усі три матчі на груповому етапі чемпіонату світу у 1994 році. Тоді світова першість відбувалася у США, а її тріумфатором стала Бразилія, яка обіграла Італію у фіналі за підсумками післяматчевої серії пенальті.
Збірні, які перемагали у всіх трьох матчах на групових етапах чемпіонатів світу з 1994 року:
ЧС-1994: -
ЧС-1998: Франція та Аргентина
ЧС-2002: Іспанія та Бразилія
ЧС-2006: Німеччина, Португалія, Бразилія та Іспанія
ЧС-2010: Аргентина та Нідерланди
ЧС-2014: Нідерланди, Колумбія, Аргентина та Бельгія
ЧС-2018: Уругвай, Хорватія та Бельгія
ЧС-2022: -