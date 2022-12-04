ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький нападник відзначився дублем та асистом.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Франції здобула перемогу над Польщею, що дозволило їй пробитися до наступної стадії катарського мундіалю.

Найкращим гравцем цього протистояння став форвард французької команди Кіліан Мбаппе, який на клубному рівні захищає кольори Парі Сен-Жермен.

23-річний нападник отримав цю нагороду завдяки дублю у ворота поляків та асисту в моменті з голом Олів'є Жиру.

Дивитися відео голів та огляд матчу Франція — Польща ви можете на Football.ua.