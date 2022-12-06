ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Для 39-річного бразильця матч з корейцями був 126 у футболці національної команди.

Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі впевнено розібралася з Південною Кореєю (4:1).

У цьому матчі взяв участь захисник збірної Бразилії Даніель Алвес, котрий з'явився на полі на 63 хвилині.

Для 39-річного бразильця цей матч став 126 у складі національної команди і за цим показником він вийшов на друге місце, випередивши Роберто Карлоса. Лідирує у цьому рейтингу Кафу — 142 матчі.

Раніше Алвес став найстарішим гравцем в історії збірної Бразилії, який взяв участь у матчі групового етапу чемпіонату світу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бразилія — Південна Корея.