ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець знайшов недолік у грі своєї команди незважаючи на рахунок.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш висловився щодо розгромної перемоги над збірною Швейцарії в 1/8 фіналу ЧС-2022 — 6:1.

"Я би не назвав цей вечір ідеальним. Це був шикарний вечір, так. Збірна Португалії показала вищій клас щодо відношення до справи, ми були націлені протягом всього матчу. Це був дуже хороший матч.

Ми знали, як буде грати Швейцарія і розуміли, як протидіяти їх футболістам. Намагались не залишати вільних зон, більшість часу володіти м'ячем, а якщо його втрачали — намагались швидше повернути".

Голосуй: Хто виграє ЧС-2022?

"Але Португалія не повинна пропускати такі голи, який забив Аканджі. Ну, нічого... Будемо додавати у цьому компоненті.

Я вже поясняв, чому вирішив випустити Рамуша замість Роналду (прим. на Football.ua є пояснення тренера). Я не збираюсь це робити знову. Рамуш і Роналду — різні футболісти", — сказав тренер.

Нагадаємо, автор хет-трику Гонсалу Рамуш став найкращим гравцем матчу Португалія — Швейцарія.