У матчі проти швейцарців забив три м'ячі та віддав гольову передачу.
Гонсалу Рамуш, Getty Images
06 грудня 2022, 23:52
Збірна Португалії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі розгромила Швейцарію (6:1).
За підсумками зустрічі найкращим гравцем матчу було визнано нападника збірної Португалії Гонсалу Рамуша, який оформив хет-трик та віддав результативну передачу.
Для нього це був дебютний матч у стартовому складі на чемпіонаті світу.
Раніше повідомлялося, що Рамуш — наймолодший автор голу у збірній Португалії після Кріштіану Роналду на ЧС.
У чвертьфіналі ЧС-2022 Португалія зіграє проти збірної Марокко, яка обіграла Іспанію у серії післяматчевих пенальті.