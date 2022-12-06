ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У матчі проти швейцарців забив три м'ячі та віддав гольову передачу.

Збірна Португалії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі розгромила Швейцарію (6:1).

За підсумками зустрічі найкращим гравцем матчу було визнано нападника збірної Португалії Гонсалу Рамуша, який оформив хет-трик та віддав результативну передачу.

Для нього це був дебютний матч у стартовому складі на чемпіонаті світу.

Раніше повідомлялося, що Рамуш — наймолодший автор голу у збірній Португалії після Кріштіану Роналду на ЧС.

У чвертьфіналі ЧС-2022 Португалія зіграє проти збірної Марокко, яка обіграла Іспанію у серії післяматчевих пенальті.