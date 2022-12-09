ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хороші кадрові новини зі стану збірної Англії.

Півзахисник збірної Англії Калвін Філліпс розповів, що його партнер і конкурент по центру поля Деклан Райс зіграє у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 проти збірної Франції.

Відзначимо, що напередодні хавбек Вест Гема не тренувався через хворобу.

"Так, я готовий грати, але я вважаю, що Дек (Деклан Райс — Прим.) у формі, він повернувся до тренувань, і з ним все добре. Якщо щось піде не так, я буду поруч і докладу всіх зусиль, щоб бути у формі протягом 90 хвилин. Я хочу зіграти якомога більше хвилин. Незалежно від того, грає Дек чи я, ми докладемо всіх зусиль.

Троє півзахисників, які грали (Райс, Гендерсон і Беллінгем — Прим.), виконували неймовірну роботу. Я би вибрав себе для участі в грі, але поки що вони дуже добре грають і дають результати. Кожен, кого покличуть, буде готовий прийняти виклик і готовий зробити все, щоб допомогти команді досягти успіху.

Ми повинні думати про те, як зупинити Мбаппе, Жиру та Грізманна. Ми працювали над тактикою, щоб зупинити всю команду.

Щодо Стерлінга, то його повернення — великий успіх, він чудовий гравець. І очевидно, йому довелося повернутися додому, щоб розібратися з усім, що відбувається, і ми просто сподіваємося, що все буде добре, і він зможе приєднатися до нас і зіграти важливу роль у наступній грі. Це неприємне відчуття – коли ти так далеко від дому, а вдома є родина.

Ми мало що можемо з цим зробити, але Рахім зараз почувається достатньо добре, щоб приєднатися до нас, і ми дуже цьому раді" — передає слова Філліпса Reuters.

Відзначимо, що матч між Англією та Францією пройде у суботу, 10 грудня, і розпочнеться о 21:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція гри.