ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорватський хавбек поділився своїми думками перед грою із Бразилією.

Півзахисник збірної Хорватії Матео Ковачич прокоментував майбутній поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2022 у Катарі проти Бразилії.

"У нас буде важливий матч, що нормально для чвертьфіналу чемпіонату світу. Суперник сильний, він грає у чудовий футбол. Ми також хочемо довести, що граємо у чудовий футбол, та спробувати пробитися до півфіналу.

Ми ще маємо час проаналізувати їх, оцінити сильні та слабкі сторони. Що нам потрібно зробити зараз, то це зосередитися на собі. Потрібно бути згуртованими та агресивними. Ми талановита команда.

Бразилія не надто задоволена, коли команда суперника володіє м'ячем, тому ми намагатимемося нав'язати свій стиль гри. Атакуватимемо та намагатимемося пройти далі", - наводить слова Ковачича офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, матч Хорватія – Бразилія відбудеться сьогодні, 9 грудня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.