ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець очікує півфінальної гри.

Збірна Аргентини напередодні здолала Нідерланди в емоційній серії післяматчевих пенальті, зігравши до цього внічию зі суперниками в основний та компенсований час (2:2, 4:3 – пен.).

Нападник аргентинської команди Лаутаро Мартінес розповів, що грає на уколах та з повагою ставиться до Хорватії.

"Я граю на знеболювальних, які мені колють у коліно. Головний тренер та партнери по команді завжди підтримують мене.

Матч проти Хорватії не буде легким. У них багато якісних та досвідчених футболістів — потрібно поважати чинного фіналіста чемпіонату світу", — наводить слова Мартінеса Sport Italia,

Нагадаємо, що раніше форвард Аргентини Лаутаро Мартінес прокоментував вихід команди до півфіналу чемпіонату світу-2022.