ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На мундіалі в Катарі італієць працював на двох матчах, один із яких за участю збірної Аргентини.

Перший півфінальний матч чемпіонату світу в Катарі між збірними Аргентини та Хорватії обслуговуватиме італійська бригада арбітрів на чолі з Даніелем Орсато.

Асистентами італійця стануть його співвітчизники Чиро Карбоне та Алессандро Джаллатіні.

За системою ВАР спостерігатиме Массиміліано Ірраті, а його помічник – Паоло Валері.

Зазначимо, що Орсато вже відпрацював на двох матчах катарського мундіалю. У першому випадку це була гра Катар – Еквадор (0:2), а у другому Аргентина – Мексика (2:0). За дві зустрічі він показав 11 жовтих карток та призначив один пенальті.

Нагадаємо, матч Аргентина – Хорватія відбудеться у вівторок, 13 грудня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.