ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Португальський захисник звинуватив арбітрів у поразці своєї команди у чвертьфіналі ЧС-2022 у Катарі.

Захисник збірної Португалії Пепе прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Марокко.

"Ми пропустили гол, на який не очікували, але я повинен сказати наступне. Неприпустимо, щоб аргентинський арбітр обслуговував наш матч після того, що сталося вчора. Коли Мессі говорив, вся Аргентина говорила про суддівство.

Я не говорю про те, що він не підготовлений, але у що ми грали у другому таймі? Воротар впав на землю. Суддя додав лише вісім хвилин. Всього вісім. У другому таймі не було гри. Лише Португалія грала. Сумно. Ми мали все, щоб виграти чемпіонат світу, але ми не змогли цього зробити. Нам не дали зіграти другий тайм.

У ході матчу втрачалося багато часу. Суддя двічі говорив воротареві, щоб він якнайшвидше вводив м'яч у гру. Ми намагалися грати у свій футбол. Ми були вірні собі. Пишаюся своїми партнерами по команді. Ми боролися до останньої хвилини, але не змогли перемогти.

90 хвилин збірна Марокко хотіла зупинити нашу гру фолами. Суддя не давав жовтих, не звертав уваги. Я гадаю, що на Бруну був пенальті.

Я йду з сумом, тому що у нас була можливість виграти чемпіонат світу. Можу поставити все, що я маю, на те, що Аргентина стане чемпіоном. Через те, що він зробив сьогодні. Аргентинський суддя. П'ять із дев'яти арбітрів на полі сьогодні – аргентинці. Що я ще можу сказати? Подивимося, хто переможе", — наводить слова Пепе Record.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марокко — Португалія.